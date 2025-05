GameStop-Aktie im Aufwind - Gerüchte um Bitcoin-Reserven

• GameStop-Aktie legte an den letzten Handelstagen kräftig zu• Bitcoin-Spekulationen dürften Kurs angetrieben haben• Noch keine bestätigten Bitcoin-Käufe durch GameStop

Die Aktie des Videospielhändlers GameStop hat vor dem Wochenende an der US-Börse deutlich zugelegt - und das ganz ohne neue Unternehmensnachrichten. Womöglich sehen Anleger in dem Titel eine neue Möglichkeit, indirekt vom Höhenflug des Bitcoins zu profitieren, nachdem der Kurs der weltgrössten Kryptowährung am Donnerstag bei 111'970,17 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht hat.

GameStop-Aktien kletterten ebenfalls am Donnerstag an der NYSE um 10,02 Prozent auf 30,86 US-Dollar und legten am Freitag um weitere 7,03 Prozent auf 33,03 US-Dollar zu. Damit liegt das Plus bei der Meme-Aktie auf Sicht der letzten fünf Handelstage bei 16,10 Prozent. Am Montag bleiben die US-Börsen aufgrund des "Memorial Days" geschlossen.

GameStop macht Bitcoin zum Reservevermögen - Noch keine bestätigten Käufe

Die Rally bei GameStop dürfte womöglich auf der Hoffnung von Anlegern basieren, dass GameStop bereits begonnen haben könnte, Bitcoin als Reservevermögen aufzubauen. Im März hatte das Unternehmen eine entsprechende Änderung seiner Investmentrichtlinien bekanntgegeben. Der Vorstand hatte demnach einstimmig beschlossen, Bitcoin künftig als Treasury-Asset in die Bilanz aufnehmen zu wollen - ähnlich wie es Strategy tut.

Offiziell bestätigte Bitcoin-Käufe durch GameStop gibt es bislang allerdings nicht. Ende März hatte GameStop jedoch eine Kapitalmassnahme durchgeführt, deren Erlöse laut Unternehmensangaben unter anderem für den Kauf von Bitcoin verwendet werden sollten. So wurden im Rahmen einer Privatplatzierung Wandelschuldverschreibungen im Gesamtvolumen von 1,3 Milliarden US-Dollar angeboten. Anleger hoffen nun offenbar, dass GameStop einen Teil der Mittel bereits für Kryptowährungs-Investitionen genutzt hat und so vom Höhenflug des Bitcoin profitieren kann.

Dank der jüngsten Kursgewinne verbucht die GameStop-Aktie an der NYSE seit Jahresbeginn nun ein Plus in Höhe von 5,39 Prozent. Sollte sich der Bitcoin-Boom fortsetzen und GameStop tatsächlich bereits in die Kryptowährung investiert haben, könnte dies das Papier in Zukunft noch weiter antreiben.

Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.