Galenica-Aktie reagiert kaum: Mehrheit an Online-Drogerie Puravita wird übernommen

Der Apotheken- und Gesundheitskonzern erhöht seine Beteiligung an der Online-Drogerie Puravita per Anfang 2026 auf 80 von bislang 34 Prozent und wird damit Mehrheitsaktionärin.

Mit dem Schritt werde das Online-Angebot im Drogerie- und Freisortiment weiter gestärkt, teilte Galenica am Dienstag mit. Gleichzeitig hält der Konzern an seiner Strategie fest, digitale und stationäre Vertriebskanäle enger miteinander zu verknüpfen. Angaben zum Kaufpreis macht Galenica nicht.

Puravita zählt den Angaben zufolge mit mehr als 45'000 Produkten zu den grössten Schweizer Online-Drogerien. Das Unternehmen mit Sitz in Speicher (AR) beschäftigt 48 Mitarbeitende und erzielt einen Nettoumsatz von rund 22 Millionen Franken. Puravita bleibe operativ eigenständig und wird weiterhin von Gründer Michael Sonderegger geführt, so die Meldung .

Die Galenica-Aktie zeigt sich via SIX zeitweise unbewegt bei 93,90 Franken.

