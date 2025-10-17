Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings plc (FCH)
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

17-Oct-2025 / 17:46 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

17 October 2025

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

17 October 2025

Number of ordinary shares purchased:

54,999

Highest price paid per share:

124.00p

Lowest price paid per share:

119.20p

Volume weighted average price paid per share:

120.7738p

 

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 158,645 of its Ordinary Shares in treasury and has 304,582,931 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 304,582,931 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

120.7738p

 54,999

 

Individual information:

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

582

124.00

08:00:25

00357403993TRLO1

XLON

628

122.00

08:18:00

00357415539TRLO1

XLON

228

122.00

08:40:44

00357431089TRLO1

XLON

1335

122.00

08:40:44

00357431090TRLO1

XLON

618

121.40

08:43:09

00357432794TRLO1

XLON

386

121.40

08:50:10

00357437950TRLO1

XLON

62

121.40

08:50:10

00357437951TRLO1

XLON

153

121.40

08:50:10

00357437952TRLO1

XLON

543

122.00

08:59:37

00357446595TRLO1

XLON

1230

122.00

08:59:37

00357446596TRLO1

XLON

1075

121.60

08:59:47

00357446755TRLO1

XLON

537

121.60

09:00:19

00357447272TRLO1

XLON

87

121.60

09:00:19

00357447275TRLO1

XLON

583

121.40

09:09:25

00357455363TRLO1

XLON

595

121.20

09:09:25

00357455364TRLO1

XLON

151

121.00

09:11:03

00357456696TRLO1

XLON

151

120.80

09:17:52

00357462695TRLO1

XLON

7

120.80

09:17:52

00357462696TRLO1

XLON

437

120.80

09:17:52

00357462697TRLO1

XLON

85

120.60

09:30:24

00357473798TRLO1

XLON

521

120.60

09:41:00

00357481576TRLO1

XLON

85

120.60

09:41:00

00357481577TRLO1

XLON

586

120.60

09:41:00

00357481579TRLO1

XLON

590

120.40

09:45:00

00357484895TRLO1

XLON

590

120.40

09:45:00

00357484896TRLO1

XLON

325

120.40

09:45:00

00357484897TRLO1

XLON

662

120.40

09:45:04

00357484943TRLO1

XLON

662

120.20

09:45:12

00357485050TRLO1

XLON

503

120.20

09:45:12

00357485051TRLO1

XLON

583

120.20

09:49:00

00357487802TRLO1

XLON

597

120.00

09:51:26

00357489615TRLO1

XLON

597

120.00

09:51:26

00357489616TRLO1

XLON

608

120.20

10:17:38

00357508579TRLO1

XLON

302

120.00

10:26:25

00357514813TRLO1

XLON

152

120.60

10:28:00

00357515917TRLO1

XLON

16

120.60

10:29:45

00357517168TRLO1

XLON

446

120.60

10:32:01

00357518338TRLO1

XLON

159

120.60

10:32:01

00357518339TRLO1

XLON

598

120.40

10:47:25

00357525676TRLO1

XLON

471

121.00

10:59:55

00357530251TRLO1

XLON

153

120.40

10:59:57

00357530253TRLO1

XLON

153

120.20

11:16:04

00357530948TRLO1

XLON

444

120.20

11:16:04

00357530949TRLO1

XLON

12

121.00

11:34:58

00357531912TRLO1

XLON

378

121.00

11:34:58

00357531913TRLO1

XLON

306

120.60

11:47:46

00357532446TRLO1

XLON

322

120.60

11:48:54

00357532468TRLO1

XLON

306

120.60

11:48:54

00357532469TRLO1

XLON

596

120.40

11:49:11

00357532476TRLO1

XLON

327

121.20

11:57:55

00357532874TRLO1

XLON

955

121.20

11:57:55

00357532875TRLO1

XLON

617

121.20

11:57:55

00357532876TRLO1

XLON

588

120.80

12:00:00

00357533019TRLO1

XLON

34

120.60

12:03:24

00357533159TRLO1

XLON

151

120.60

12:03:24

00357533160TRLO1

XLON

329

120.60

12:03:24

00357533161TRLO1

XLON

82

120.60

12:03:24

00357533162TRLO1

XLON

1101

120.60

12:09:16

00357533335TRLO1

XLON

391

120.60

12:09:34

00357533361TRLO1

XLON

325

121.00

12:17:01

00357533854TRLO1

XLON

240

122.00

12:26:34

00357534268TRLO1

XLON

223

122.00

12:26:34

00357534269TRLO1

XLON

207

122.00

12:26:34

00357534270TRLO1

XLON

94

122.00

12:26:34

00357534271TRLO1

XLON

217

122.00

12:26:34

00357534272TRLO1

XLON

25

121.20

12:40:10

00357534958TRLO1

XLON

235

121.20

12:40:16

00357534963TRLO1

XLON

596

122.00

13:07:02

00357536144TRLO1

XLON

596

121.60

13:07:02

00357536145TRLO1

XLON

230

121.40

13:20:56

00357536748TRLO1

XLON

371

121.40

13:25:32

00357536906TRLO1

XLON

230

121.40

13:25:32

00357536907TRLO1

XLON

659

121.20

13:25:34

00357536908TRLO1

XLON

269

121.20

13:25:34

00357536909TRLO1

XLON

278

121.20

13:25:34

00357536910TRLO1

XLON

636

121.60

14:08:43

00357538529TRLO1

XLON

620

121.20

14:15:01

00357538862TRLO1

XLON

287

121.20

14:22:05

00357539149TRLO1

XLON

597

121.20

14:27:21

00357539333TRLO1

XLON

276

121.40

14:30:32

00357539575TRLO1

XLON

565

121.40

14:30:35

00357539579TRLO1

XLON

30

121.40

14:30:44

00357539585TRLO1

XLON

31

121.40

14:32:56

00357539731TRLO1

XLON

608

121.40

14:44:19

00357540539TRLO1

XLON

93

121.20

14:44:27

00357540540TRLO1

XLON

478

121.20

14:44:27

00357540541TRLO1

XLON

62

121.20

14:44:27

00357540542TRLO1

XLON

206

121.20

14:54:46

00357541389TRLO1

XLON

583

121.20

15:18:40

00357542909TRLO1

XLON

586

121.20

15:20:45

00357543037TRLO1

XLON

612

121.00

15:30:11

00357543563TRLO1

XLON

589

121.00

15:33:48

00357543771TRLO1

XLON

122

121.00

15:33:54

00357543776TRLO1

XLON

616

120.80

15:34:11

00357543809TRLO1

XLON

110

120.80

15:34:17

00357543812TRLO1

XLON

160

120.80

15:34:17

00357543813TRLO1

XLON

93

120.80

15:34:17

00357543814TRLO1

XLON

640

120.60

15:34:17

00357543815TRLO1

XLON

600

120.60

15:34:24

00357543819TRLO1

XLON

536

120.60

15:34:24

00357543820TRLO1

XLON

605

120.40

15:34:26

00357543822TRLO1

XLON

252

120.40

15:34:27

00357543823TRLO1

XLON

1287

120.40

15:34:27

00357543824TRLO1

XLON

160

120.40

15:34:27

00357543825TRLO1

XLON

613

120.40

15:35:32

00357543884TRLO1

XLON

611

120.20

15:39:36

00357544123TRLO1

XLON

32

120.20

15:39:49

00357544135TRLO1

XLON

311

120.20

15:39:49

00357544136TRLO1

XLON

113

120.20

15:40:06

00357544155TRLO1

XLON

100

120.20

15:42:25

00357544260TRLO1

XLON

528

120.20

15:42:33

00357544275TRLO1

XLON

622

120.20

15:51:10

00357544783TRLO1

XLON

199

120.20

15:51:15

00357544789TRLO1

XLON

126

120.20

15:55:50

00357545105TRLO1

XLON

630

120.00

15:55:56

00357545114TRLO1

XLON

119

120.00

15:56:00

00357545119TRLO1

XLON

56

120.00

15:56:06

00357545123TRLO1

XLON

87

120.00

15:56:14

00357545139TRLO1

XLON

105

119.80

15:58:24

00357545301TRLO1

XLON

188

119.80

15:58:24

00357545302TRLO1

XLON

298

119.80

15:58:24

00357545303TRLO1

XLON

126

119.40

16:04:20

00357545676TRLO1

XLON

80

119.40

16:04:53

00357545726TRLO1

XLON

354

119.80

16:06:42

00357545827TRLO1

XLON

147

120.00

16:06:52

00357545850TRLO1

XLON

78

120.20

16:07:00

00357545857TRLO1

XLON

162

120.20

16:07:02

00357545860TRLO1

XLON

605

120.00

16:07:03

00357545862TRLO1

XLON

588

119.80

16:07:09

00357545872TRLO1

XLON

632

119.40

16:07:40

00357545901TRLO1

XLON

1117

119.80

16:08:17

00357545952TRLO1

XLON

160

119.80

16:08:17

00357545953TRLO1

XLON

625

119.80

16:08:17

00357545954TRLO1

XLON

23

119.80

16:08:17

00357545955TRLO1

XLON

640

119.40

16:08:22

00357545959TRLO1

XLON

114

119.20

16:09:35

00357546039TRLO1

XLON

1559

119.60

16:10:05

00357546081TRLO1

XLON

626

119.60

16:10:05

00357546082TRLO1

XLON

19

119.80

16:10:43

00357546158TRLO1

XLON

 

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Sequence No.: 405506
EQS News ID: 2215120

 
