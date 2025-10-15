Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Funding Circle Holdings Aktie 43565869 / GB00BG0TPX62

15.10.2025 19:32:36

Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

Funding Circle Holdings
1.46 EUR 2.82%
Funding Circle Holdings plc (FCH)
Funding Circle Holdings plc: POS-Transaction in Own Shares

15-Oct-2025 / 18:32 GMT/BST

LEI: 2138003EK6UAINBBUS19

 

15 October 2025

 

Funding Circle Holdings plc
Transaction in own shares

The Company has today purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Investec Bank plc (“Investec”) as part of its buy-back announced on 15 May 2025:

Date of purchase:

15 October 2025

Number of ordinary shares purchased:

46,160

Highest price paid per share:

130.20p

Lowest price paid per share:

127.20p

Volume weighted average price paid per share:

129.0772p

 

 

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 46,160 of its Ordinary Shares in treasury and has 304,695,416 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 304,695,416 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by Investec as part of the Share Buyback Programme.

 

Aggregate information:

 

Venue

Volume-weighted average price (pence per share)

Aggregated volume

LSE

129.0772p

46,160

 

Individual information:

 

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price (GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

616

127.20

08:00:16

00356972710TRLO1

XLON

448

129.20

08:12:48

00356978284TRLO1

XLON

189

129.20

08:12:48

00356978285TRLO1

XLON

637

128.80

08:13:24

00356979056TRLO1

XLON

154

128.60

08:19:41

00356981868TRLO1

XLON

101

128.60

08:19:41

00356981869TRLO1

XLON

558

127.60

08:19:54

00356981949TRLO1

XLON

653

127.20

08:20:26

00356982131TRLO1

XLON

426

129.60

08:28:55

00356986527TRLO1

XLON

359

129.60

08:28:55

00356986528TRLO1

XLON

201

129.60

08:28:55

00356986529TRLO1

XLON

44

129.60

08:28:55

00356986530TRLO1

XLON

606

130.20

08:35:27

00356991636TRLO1

XLON

60

130.20

08:37:28

00356993309TRLO1

XLON

606

130.20

08:37:28

00356993310TRLO1

XLON

677

130.00

08:37:29

00356993312TRLO1

XLON

450

130.00

08:38:00

00356993656TRLO1

XLON

625

129.80

08:38:46

00356994295TRLO1

XLON

533

129.60

08:50:02

00357004126TRLO1

XLON

105

129.60

08:50:02

00357004127TRLO1

XLON

538

129.40

08:53:21

00357007084TRLO1

XLON

68

129.80

09:01:06

00357013869TRLO1

XLON

1

130.00

09:20:04

00357027244TRLO1

XLON

1304

130.00

09:20:04

00357027245TRLO1

XLON

652

130.00

09:20:04

00357027246TRLO1

XLON

1019

129.80

09:20:04

00357027247TRLO1

XLON

290

129.80

09:20:04

00357027248TRLO1

XLON

620

128.80

09:21:03

00357027850TRLO1

XLON

637

128.60

09:21:34

00357028426TRLO1

XLON

668

129.00

09:27:21

00357031968TRLO1

XLON

653

129.60

10:09:14

00357053897TRLO1

XLON

658

129.40

10:09:15

00357053899TRLO1

XLON

617

129.60

10:12:44

00357055725TRLO1

XLON

617

129.60

10:12:44

00357055726TRLO1

XLON

694

129.40

10:12:45

00357055732TRLO1

XLON

95

129.20

10:28:56

00357064848TRLO1

XLON

659

130.20

12:14:56

00357094686TRLO1

XLON

657

130.20

12:17:50

00357094836TRLO1

XLON

163

130.20

12:17:50

00357094837TRLO1

XLON

1266

130.20

12:17:50

00357094838TRLO1

XLON

322

130.20

12:17:50

00357094839TRLO1

XLON

420

129.80

12:17:51

00357094841TRLO1

XLON

243

129.80

12:17:51

00357094842TRLO1

XLON

625

129.60

12:17:58

00357094847TRLO1

XLON

277

129.60

12:21:20

00357094980TRLO1

XLON

1252

129.60

12:21:20

00357094981TRLO1

XLON

439

129.60

12:21:20

00357094982TRLO1

XLON

374

129.40

12:21:21

00357094984TRLO1

XLON

254

129.40

12:21:21

00357094985TRLO1

XLON

151

130.00

12:23:01

00357095099TRLO1

XLON

653

130.00

12:41:00

00357095854TRLO1

XLON

153

129.80

12:41:00

00357095855TRLO1

XLON

75

129.80

12:41:00

00357095856TRLO1

XLON

407

129.60

12:50:12

00357096144TRLO1

XLON

228

129.60

12:50:12

00357096145TRLO1

XLON

96

129.40

12:51:52

00357096197TRLO1

XLON

426

129.40

12:51:52

00357096198TRLO1

XLON

59

129.40

12:51:52

00357096199TRLO1

XLON

72

129.40

12:51:52

00357096200TRLO1

XLON

70

129.40

12:51:52

00357096201TRLO1

XLON

653

129.20

13:28:41

00357097829TRLO1

XLON

619

129.00

13:29:02

00357097866TRLO1

XLON

1102

129.00

13:29:14

00357097870TRLO1

XLON

651

128.60

13:32:59

00357098077TRLO1

XLON

174

128.60

13:33:00

00357098078TRLO1

XLON

639

129.20

13:54:31

00357098917TRLO1

XLON

100

129.20

13:54:40

00357098919TRLO1

XLON

622

129.20

13:55:50

00357098984TRLO1

XLON

1

128.80

14:01:47

00357099225TRLO1

XLON

582

129.00

14:11:39

00357099714TRLO1

XLON

335

129.00

14:11:39

00357099715TRLO1

XLON

176

128.60

14:11:40

00357099716TRLO1

XLON

1

128.60

14:11:40

00357099717TRLO1

XLON

498

128.60

14:11:40

00357099718TRLO1

XLON

674

128.40

14:15:16

00357100033TRLO1

XLON

58

128.60

14:41:00

00357101708TRLO1

XLON

58

128.60

14:41:00

00357101709TRLO1

XLON

506

128.60

14:41:12

00357101726TRLO1

XLON

116

128.60

14:41:12

00357101727TRLO1

XLON

641

128.40

14:41:39

00357101811TRLO1

XLON

200

128.60

14:41:39

00357101812TRLO1

XLON

29

128.40

14:41:39

00357101813TRLO1

XLON

99

128.80

14:46:40

00357102262TRLO1

XLON

21

128.80

14:46:40

00357102263TRLO1

XLON

99

128.80

14:46:41

00357102265TRLO1

XLON

74

128.80

14:46:41

00357102266TRLO1

XLON

422

128.60

14:47:27

00357102339TRLO1

XLON

64

129.00

14:55:33

00357103410TRLO1

XLON

647

128.80

14:55:41

00357103418TRLO1

XLON

73

128.80

15:01:19

00357103943TRLO1

XLON

154

128.80

15:01:19

00357103944TRLO1

XLON

60

128.60

15:05:18

00357104246TRLO1

XLON

39

128.60

15:05:18

00357104247TRLO1

XLON

19

128.60

15:05:18

00357104248TRLO1

XLON

230

129.00

15:06:44

00357104310TRLO1

XLON

298

128.80

15:07:00

00357104332TRLO1

XLON

359

128.80

15:07:35

00357104367TRLO1

XLON

298

128.80

15:07:35

00357104368TRLO1

XLON

664

128.60

15:07:35

00357104369TRLO1

XLON

264

128.40

15:28:52

00357106323TRLO1

XLON

50

128.20

15:50:30

00357107816TRLO1

XLON

125

128.20

15:50:30

00357107817TRLO1

XLON

58

128.20

15:50:30

00357107818TRLO1

XLON

58

128.20

16:05:29

00357109193TRLO1

XLON

370

128.20

16:05:31

00357109197TRLO1

XLON

116

128.20

16:05:31

00357109198TRLO1

XLON

59

128.20

16:05:31

00357109199TRLO1

XLON

719

128.20

16:05:31

00357109200TRLO1

XLON

1287

127.80

16:05:41

00357109216TRLO1

XLON

1290

127.60

16:06:30

00357109267TRLO1

XLON

1306

128.00

16:07:46

00357109393TRLO1

XLON

162

128.60

16:13:21

00357109797TRLO1

XLON

324

128.60

16:13:21

00357109798TRLO1

XLON

90

128.40

16:13:21

00357109799TRLO1

XLON

537

128.40

16:13:21

00357109800TRLO1

XLON

674

128.00

16:15:53

00357110303TRLO1

XLON

96

128.00

16:15:53

00357110304TRLO1

XLON

 

 

- ENDS -

Enquiries:

Funding Circle:

Investor Relations    ir@fundingcircle.com
Tony Nicol

Media Relations     press@fundingcircle.com
 

Headland Consultancy   +44 (0) 20 3805 4822
Stephen Malthouse

 

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BG0TPX62
Category Code: POS
TIDM: FCH
LEI Code: 2138003EK6UAINBBUS19
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Sequence No.: 405216
EQS News ID: 2213792

 
End of Announcement EQS News Service

