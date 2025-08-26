|Kurse + Charts + Realtime
|Lloyds Banking Group-Anlage im Blick
|
26.08.2025 10:02:16
FTSE 100-Wert Lloyds Banking Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lloyds Banking Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lloyds Banking Group-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Lloyds Banking Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0.28 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 35’238.565 Lloyds Banking Group-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 29’635.63 GBP, da sich der Wert einer Lloyds Banking Group-Aktie am 22.08.2025 auf 0.84 GBP belief. Mit einer Performance von +196.36 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Lloyds Banking Group bezifferte sich zuletzt auf 50.15 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
