Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’633 0.7%  SPI 17’342 0.5%  Dow 46’470 1.6%  DAX 23’096 -0.8%  Euro 0.9303 0.1%  EStoxx50 5’515 -1.0%  Gold 4’084 0.2%  Bitcoin 68’973 -1.2%  Dollar 0.8083 0.3%  Öl 62.3 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Rheinmetall345850
Top News
AIFs vs. UCITS-ETFs - Was bedeutet das eigentlich?
Ray Dalio sieht Gefahr: Fed-Politik könnte neue Krise auslösen
KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
IONOS-Aktie im Plus: Unternehmen startet Aktienrückkaufprogramm
Kryptowährungen im freien Fall: Bitcoin, Ethereum und Co. stürzen massiv ab
Suche...
Plus500 Depot

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite-Performance im Blick 21.11.2025 18:00:59

Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite am Mittag in der Gewinnzone

Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite am Mittag in der Gewinnzone

Der NASDAQ Composite verzeichnet am fünften Tag der Woche Kursanstiege.

NVIDIA
143.71 CHF -5.74%
Kaufen Verkaufen

Am Freitag steht der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.99 Prozent im Plus bei 22’297.31 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.384 Prozent fester bei 22’162.83 Punkten in den Freitagshandel, nach 22’078.05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 22’297.87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21’898.29 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 2.15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22’953.67 Punkte. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21’100.31 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18’972.42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15.65 Prozent nach oben. 24’019.99 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Sangamo Therapeutics (+ 17.43 Prozent auf 0.45 USD), Harvard Bioscience (+ 10.33 Prozent auf 0.62 USD), Integra LifeSciences (+ 8.33) Prozent auf 11.97 USD), Ross Stores (+ 7.48 Prozent auf 172.50 USD) und Resources Connection (+ 7.25 Prozent auf 4.88 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Geospace Technologies (-19.10 Prozent auf 13.98 USD), Donegal Group B (-6.30 Prozent auf 15.17 USD), AXT (-6.24 Prozent auf 8.86 USD), Oracle (-5.51 Prozent auf 199.08 USD) und Grupo Financiero Galicia (-4.29 Prozent auf 46.35 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 43’809’300 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.925 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.28 erwartet. Die Cogent Communications-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20.11.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
20.11.25 NVIDIA Buy UBS AG
20.11.25 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
20.11.25 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Könnte der aktuelle KI-Boom an den Börsen in einen Crash münden – ähnlich wie 1929 oder zur Dotcom-Blase? 📉💻

In diesem spannenden Gespräch mit Tim Schäfer sprechen wir über Parallelen zum historischen Börsencrash, die massive Überbewertung vieler Tech- und KI-Aktien wie Nvidia, Palantir oder Microsoft – und was das für Langfristanleger bedeutet. Ist der Hype finanziell überhaupt noch tragbar? Wie positionieren sich Insider und Grossinvestoren wie Warren Buffett oder Peter Thiel?

💬 Welche Risiken birgt der aktuelle KI-Hype?
💬 Was sagen Insiderverkäufe und Bewertungen über die Marktlage?
💬 Wie sollte man sich als Privatanleger jetzt aufstellen?

Ein Interview für alle, die sich fragen: Ist das noch Wachstum oder schon Wahnsinn?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929

Inside Trading & Investment

14:35 BNP Paribas: Jahresendrallye - alles andere als unwahrscheinlich
09:22 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
07:28 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Impulse
20.11.25 Kommt 2025 der grosse KI-Crash? Tim Schäfer über Nvidia, OpenAI & die Parallelen zu 1929
20.11.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
20.11.25 Erweitertes Basiswertangebot mit «Foreign Exchange» (FX) und «Precious Metals» (PM) für Anlageprodukte
18.11.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Geberit, Swisscom, VAT Group
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’123.92 19.91 SRVB3U
Short 13’395.97 13.78 S0IB1U
Short 13’916.84 8.74 S83BOU
SMI-Kurs: 12’632.67 21.11.2025 17:30:12
Long 12’098.54 19.60 SPMB5U
Long 11’821.61 13.71 SQBBAU
Long 11’328.91 8.93 SEPBTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Kryptowährungen im freien Fall: Bitcoin, Ethereum und Co. stürzen massiv ab
Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter
Trotz starker NVIDIA-Zahlen: Bitcoin sinkt auf Tief seit April - Geringere Wahrscheinlichkeit für Zinssenkung
Update bei David Einhorns Top 10: So hat Greenlight Capital im dritten Quartal 2025 investiert
UBS-Aktie mit Verlusten: Aktienrückkaufprogramm 2025 beendet
Zurückhaltung in New York: So steht der NASDAQ 100 am Mittag
NVIDIA mit starken Zahlen: Das bedeuten die Ergebnisse für die Aktien von AMD und Broadcom
Nach den NVIDIA-Zahlen: SMI letztlich stabil -- DAX schliesst deutlich höher -- US-Börsen gehen schwach aus dem Handel -- Asiens Börsen beenden Handel uneins - Nikkei sehr stark
Bridgewater baute Depot im dritten Quartal um: Diese Aktien rückten in den Fokus des von Ray Dalio gegründeten Hedgefonds

Top-Rankings

KW 47: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 47/25
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 47/25
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
18:09 Aktien Europa Schluss: Angst vor KI-Blase drückt stark auf Kurse
18:04 IONOS-Aktie nachbörslich fest: Rückkaufprogramm beschlossen
18:04 ROUNDUP: Selenskyj stellt Ukrainer auf schwere Zeit ein
18:04 Grüner Strom für Afrika: Deutschland hilft mit Milliarden
18:03 Smartphones an Schulen - Klingbeil setzt auf Chancen
18:02 ROUNDUP 3: Deutschland und EU kämpfen auf Klimagipfel für mehr Ehrgeiz
17:59 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax hält 23.000 Punkte - Großes Wochenminus
17:58 Trump: Ukraine soll US-Plan bis Donnerstag akzeptieren
17:46 Aktien Frankfurt Schluss: Dax hält 23.000 Punkte - Deutliches Wochenminus
17:50 Preisdaten: Oktober gestrichen, November kommt nach Fed-Sitzung