Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite am Mittag in der Gewinnzone

Am Freitag steht der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.99 Prozent im Plus bei 22’297.31 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.384 Prozent fester bei 22’162.83 Punkten in den Freitagshandel, nach 22’078.05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 22’297.87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 21’898.29 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ Composite bereits um 2.15 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22’953.67 Punkte. Vor drei Monaten, am 21.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 21’100.31 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18’972.42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 15.65 Prozent nach oben. 24’019.99 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Zählern verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Sangamo Therapeutics (+ 17.43 Prozent auf 0.45 USD), Harvard Bioscience (+ 10.33 Prozent auf 0.62 USD), Integra LifeSciences (+ 8.33) Prozent auf 11.97 USD), Ross Stores (+ 7.48 Prozent auf 172.50 USD) und Resources Connection (+ 7.25 Prozent auf 4.88 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Geospace Technologies (-19.10 Prozent auf 13.98 USD), Donegal Group B (-6.30 Prozent auf 15.17 USD), AXT (-6.24 Prozent auf 8.86 USD), Oracle (-5.51 Prozent auf 199.08 USD) und Grupo Financiero Galicia (-4.29 Prozent auf 46.35 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 43’809’300 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3.925 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.28 erwartet. Die Cogent Communications-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch