11.12.2025 21:28:00
Roche-Aktie sinkt: Konzern erhält CE-Kennzeichnung für neues Massenspektrometrie-Reagenzienpaket
Roche erweitert sein Diagnoseportfolio um ein CE-zertifiziertes Reagenzienpaket für die Antibiotika-Überwachung.
Damit ist das In-vitro-Diagnostik-Menü (IVD) von Roche den Angaben zufolge das umfangreichste, das für automatisierte Massenspektrometrieplattformen verfügbar ist und bereits 39 der am häufigsten getesteten Ziele umfasst.
"Wenn Patienten schneller Ergebnisse erhalten, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass sie die richtige Behandlung bekommen", wird der Diagnostik-Chef von Roche, Matt Sause, in der Mitteilung zitiert.
Die Cobas Mass Spec-Lösung ist demnach derzeit in ausgewählten Märkten mit CE-Kennzeichnung sowie in anderen Märkten wie Grossbritannien, Kanada und Japan erhältlich.Roche-Titel verloren an der SIX am Donnerstag schlussendlich 1,27 Prozent auf 317,90 Franken.
hr/rw
Basel (awp)
