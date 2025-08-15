Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kursentwicklung im Fokus 15.08.2025 22:34:09

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 beendet den Handel im Minus

Der NASDAQ 100 bewegte sich am Freitagabend im Minus.

Zum Handelsschluss fiel der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.51 Prozent auf 23’712.07 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.098 Prozent schwächer bei 23’809.00 Punkten in den Handel, nach 23’832.44 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23’651.21 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 23’813.99 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ 100 bereits um 0.351 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 22’884.59 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 15.05.2025, den Wert von 21’335.82 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 19’490.15 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 13.05 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 23’969.27 Punkten. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Enphase Energy (+ 8.13 Prozent auf 34.84 USD), PDD (+ 3.67 Prozent auf 118.95 USD), MercadoLibre (+ 3.13 Prozent auf 2’392.30 USD), Intel (+ 2.93 Prozent auf 24.56 USD) und Biogen (+ 2.71 Prozent auf 138.60 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Applied Materials (-14.07 Prozent auf 161.76 USD), KLA-Tencor (-8.42 Prozent auf 874.94 USD), Lam Research (-7.33 Prozent auf 99.51 USD), Cisco (-4.47 Prozent auf 66.20 USD) und Marvell Technology (-3.61 Prozent auf 76.19 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 64’167’557 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.802 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.79 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

