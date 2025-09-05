Expedia Aktie News: Expedia tendiert am Abend tiefer

Der Expedia-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 212,75 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 21'648 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Expedia-Aktie bisher bei 211,53 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 215,92 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 137'702 Expedia-Aktien.

Bei 219,00 USD markierte der Titel am 05.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Expedia-Aktie somit 2,85 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 126,46 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 40,56 Prozent könnte die Expedia-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Am 07.08.2025 äusserte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.79 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Expedia am 30.10.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 14,25 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

