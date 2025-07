Evolva-Aktie stabil: Evolva-Aktionäre stimmen für Namensänderung zu EvoNext Holdings

Der Schritt erfolgt, nachdem das operative Geschäft Ende von Evolva 2023 an die kanadische Lallemand-Gruppe verkauft wurde. Beim damaligen Verkauf wurde eine Namensänderung vereinbart.

Laut Mitteilung stimmten 100 Prozent der anwesenden Aktionäre für die Umbenennung, teilte das Unternehmen am Freitagvormittag mit. An der Generalversammlung waren rund 1,58 der stimmberechtigten 7,23 Millionen Aktien vertreten.

Die Aktien des Unternehmens bleiben weiterhin unter dem Tickersymbol EVE an der Schweizer Börse SIX gelistet. Auch die ISIN ist unverändert. Ursprünglich hätte die Holding gar dekotiert werden sollen. Diese Pläne wurden aber an der GV im Frühling 2024 gestoppt.

Die Evolva-Aktie notiert an der SIX zeitweise auf Vortagesniveau bei 1,12 CHF.

Reinach (awp)