SMI 13'037 1.2%  SPI 17'915 1.1%  Dow 48'417 -0.1%  DAX 24'230 0.2%  Euro 0.9362 0.1%  EStoxx50 5'753 0.6%  Gold 4'287 -0.4%  Bitcoin 68'555 -0.3%  Dollar 0.7967 0.1%  Öl 60.2 -0.2% 
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
DroneShield-Aktie mit Kursfeuerwerk: Neuer Europa-Grossauftrag beflügelt
Genfer Kantonalbank-Aktie im Blick: BCGE-Tochter Mont-Fort Funds wird AMAS-Mitglied
Goldpreis scheitert an neuem Rekordhoch - nervöses Warten auf US-Daten
Kering verkauft Anteil an Fifth-Avenue-Immobilie
Milliardenverluste für Shortseller: Turbulentes Jahr 2025 für die Tesla-Aktie
16.12.2025 08:36:44

EUREX/DAX-Futures leichter - Knapp über 24.000 Pkt

DOW JONES--Leichter zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen. Kräftige Verluste beim Schwergewicht Rheinmetall und Absicherungen hatten die Futures unter Druck gesetzt. Vom Tagestief zeigen sie sich aber mittlerweile rund 40 Punkte erholt. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 82 auf 24.111 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.208 und das Tagestief bei 24.068 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.549 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 02:37 ET (07:37 GMT)

Inside Trading & Investment

07:00 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Ausbruch über den Widerstand
15.12.25 SMI scheitert erneut an 13.000-Punkte-Marke
15.12.25 Marktüberblick: adidas und Puma gesucht
12.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.60% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Redcare Pharmacy
11.12.25 KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
11.12.25 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (75%) auf Aryzta AG
11.12.25 Wer bringt Europas Autoindustrie wieder ins Rollen?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’533.67 19.53 S2ZBWU
Short 13’818.80 13.71 STAB1U
Short 14’316.39 8.89 SNQBTU
SMI-Kurs: 13’036.80 15.12.2025 17:30:42
Long 12’479.96 19.68 SATBDU
Long 12’203.49 13.86 SO2B2U
Long 11’690.18 8.98 BH8SXU
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
EQS-DD: Rheinmetall AG: Murat Küplemez, buy
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Nachmittag gefragt
Elon Musk äussert Aktienfavoriten: Warum der Tesla-Chef auf Alphabet und NVIDIA im KI-Wettlauf setzt
Tilray- und Canopy Growth-Aktien im Blick: Erwartete US-Regulierungsänderungen treiben Cannabis-Titel nur zeitweise
UBS-Aktie: Technologiechef Mike Dargan zieht sich zum Jahresende zurück
Tesla-Aktie nähert sich Rekordhoch: Autonomes Fahren und Robotik treiben den Kurs
Intel-Aktie reagiert auf mögliche Milliardenübernahme eines KI-Startups
Buy-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet UBS-Aktie
BYD Aktie News: BYD verliert am Montagnachmittag

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Datum Titel
08:50 Frauen verdienen weiterhin weniger als Männer
08:42 AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte bleiben nach Ukraine-Gesprächen unter Druck
08:14 Aktien Frankfurt Ausblick: Anleger halten sich vor US-Jobdaten zurück
08:08 Weshalb sich der Euro kaum bewegt
08:04 ROUNDUP 2: Europäer bieten Schutztruppe für Ukraine an
07:34 ROUNDUP: EU-Kommission präsentiert Änderungen am Verbrenner-Aus
07:31 dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet
07:27 Ölpreise stehen weiter unter Druck - die Gründe
07:15 DAX-FLASH: Im Minus erwartet vor US-Jobdaten - Konsolidierung
07:04 ROUNDUP: Trump reicht Milliardenklage gegen BBC ein