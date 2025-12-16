Roche-Aktie legt zu: FDA lässt zwei Brustkrebs-Diagnosetests zu - Neue Generation von Laborsystemen auf dem US-Markt

Konkret geht es um den PATHWAY HER2 (4B5)-Test und den VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail, die nun zur Identifizierung von HER2-positiven Patientinnen mit metastasiertem Brustkrebs eingesetzt werden können, welche für eine Behandlung mit dem Medikament ENHERTU in Frage kommen.

Der PATHWAY HER2 (4B5)-Test sei nun der einzige Test, der für die Identifizierung aller HER2-Expressionsstufen zugelassen sei, teilte Roche am Montagabend mit. Das Brustkrebs-Diagnostikportfolio des Konzerns biete Ärzten nun eine umfassende Lösung zur Beurteilung der HER2-Expression und zur Unterstützung von Behandlungsentscheidungen bei dieser schwierigen Erkrankung.

ENHERTU (Trastuzumab Deruxtecan) ist laut den Angaben ein speziell entwickeltes HER2-gerichtetes Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC), das von Daiichi Sankyo entdeckt wurde und gemeinsam von Daiichi Sankyo und AstraZeneca entwickelt und vermarktet wird.

Roche bringt neue Generation von Laborsystemen in den USA auf den Markt

Der Pharmakonzern Roche bringt in den USA eine neue Version seiner automatisierten Laborsysteme Cobas 6800 und 8800 auf den Markt. Die aktualisierten Geräte und die neue Software sollen Labors effizienter machen, mehr Tests pro Durchlauf ermöglichen und Abläufe flexibler gestalten, wie Roche am Dienstag mitteilte.

Die Neuerungen folgten auf die Zulassung durch die US-Arzneimittelbehörde FDA, die zuvor in diesem Jahr erfolgt war. Roche reagiert mit den Angeboten eigenen Angaben zufolge auf den Fachkräftemangel in der Branche, steigende Kosten und den wachsenden Bedarf an molekularen Tests.

Die Roche-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,23 Prozent auf 322,65 CHF.

Basel/Tucson (awp)