16.12.2025 08:36:42
EUREX/DAX-Futures leichter - Knapp über 24.000 Pkt
DOW JONES--Leichter zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen. Kräftige Verluste beim Schwergewicht Rheinmetall und Absicherungen hatten die Futures unter Druck gesetzt. Vom Tagestief zeigen sie sich aber mittlerweile rund 40 Punkte erholt. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 82 auf 24.111 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.208 und das Tagestief bei 24.068 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.549 Kontrakte.
December 16, 2025 02:37 ET (07:37 GMT)
KI-Hype – Wer profitiert? Wall Street Live mit Tim Schäfer
Welche Unternehmen profitieren vom KI-Hype – auch abseits der bekannten Tech-Giganten wie Nvidia, Microsoft oder Alphabet?
Im heutigen Interview analysiert Tim Schaefer @TimSchaeferMedia die zweite Reihe der KI-Profiteure: Energieversorger, Rechenzentren, Kühlung, Infrastruktur & Software. Denn wo grosse Sprachmodelle und KI-Anwendungen betrieben werden, braucht es vor allem eins: Strom, Speicher und Struktur.
💡 Welche Unternehmen profitieren indirekt vom KI-Boom?
💡 Welche Branchen bieten stabile Dividenden bei solider Bewertung?
Eine spannende Analyse für alle, die KI-Investments breiter denken wollen.
