23.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Phreesia gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Phreesia lädt voraussichtlich am 08.12.2025 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.10.2025 endete.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,000 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Phreesia ein EPS von -0,250 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Phreesia im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 120,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,38 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,043 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -1,020 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 478,1 Millionen USD, gegenüber 419,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Phreesia Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Phreesia gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.09.25
|Ausblick: Phreesia legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.08.25
|Erste Schätzungen: Phreesia öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.05.25
|Ausblick: Phreesia stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
