Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’028 0.6%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’197 -0.3%  Bitcoin 71’835 -3.0%  Dollar 0.8043 0.1%  Öl 63.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Gegen den Markttrend: Wie die Contrarian-Strategie mit ETFs umgesetzt werden kann
Bitcoin Supply Shock 2025: Ist eine Angebotsverknappung realistisch?
NVIDIA-Aktie & Co.: CFRA nennt zehn Tech-Favoriten für 2026 - KI bleibt grösster Wachstumstreiber
Gold, Öl & Co. in KW 49: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Diese Dividenden-Aktie könnte 2026 zu einer kräftigen Kurserholung ansetzen
Suche...

Phreesia Aktie 48639202 / US71944F1066

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.12.2025 07:01:06

Ausblick: Phreesia stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Phreesia
17.62 EUR 0.97%
Kaufen Verkaufen

Phreesia lässt sich am 08.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Phreesia die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,250 USD je Aktie vermeldet.

17 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 12,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 106,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Phreesia für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 120,0 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,043 USD aus. Im Vorjahr waren -1,020 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 478,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 419,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch