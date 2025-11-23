Ooma Aktie 28609946 / US6834161019
23.11.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Ooma zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Ooma gibt voraussichtlich am 08.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ooma im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,090 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Ooma im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 67,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,76 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,878 USD im Vergleich zu -0,260 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 268,1 Millionen USD, gegenüber 256,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
