Erste Schätzungen: Ooma verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ooma stellt voraussichtlich am 26.08.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,202 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,080 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Ooma im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 65,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,48 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,807 USD, gegenüber -0,260 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 267,8 Millionen USD im Vergleich zu 256,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch