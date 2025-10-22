Erste Schätzungen: Okuma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Okuma wird voraussichtlich am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 66,59 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Okuma noch ein Gewinn pro Aktie von 18,90 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 53,45 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 7,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Okuma einen Umsatz von 49,92 Milliarden JPY eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 214,58 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 158,46 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 215,50 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 206,82 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch