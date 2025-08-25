Erste Schätzungen: Momo A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Momo A wird sich voraussichtlich am 09.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äussern.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,94 CNY je Aktie gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,61 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 371,6 Millionen USD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,54 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,770 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,46 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 1,47 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch