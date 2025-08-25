|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Momo A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Momo A wird sich voraussichtlich am 09.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äussern.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,94 CNY je Aktie gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 2,61 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 371,6 Millionen USD erzielt wurde.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 7,54 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,770 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,46 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 1,47 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Momo Inc (A) (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Momo A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.06.25
|Ausblick: Momo A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.05.25
|Erste Schätzungen: Momo A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
11.03.25
|Ausblick: Momo A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.25
|Erste Schätzungen: Momo A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)