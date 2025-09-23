EPH-Aktie: Rückkehr in die Gewinnzone im ersten Halbjahr

Konkret erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 4,7 Millionen Euro, wie es am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr resultierte noch ein Verlust in Höhe von 13,9 Millionen.

Hauptgrund für die Verbesserung des Ergebnisses sind die Neubewertungen. Im ersten Semester ergab sich ein Neubewertungsgewinn von gut 3 Millionen Euro, im Vorjahr hingegen ein Verlust von über 20 Millionen.

Der Gewinn kommt nicht überraschend, hat doch das Unternehmen bereits Anfang September einen Gewinn zwischen 4 und 5 Millionen Euro in Aussicht gestellt und dabei auch bereits auf den Neubewertungseffekt verwiesen.

Die Nettomieteinahmen legten in den ersten sechs Monaten um 2,8 Prozent auf 17,9 Millionen Euro zu. Dabei sei der Immobilienbestand praktisch vollständig vermietet.

Mit Blick nach vorne zeigt sich EPH hinsichtlich der fundamentalen Grundlagen der angepeilten Zielmärkte zuversichtlich.

