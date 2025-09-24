Erste Schätzungen: Delta Air Lines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Delta Air Lines lädt voraussichtlich am 09.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 1,52 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,97 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Minus von 4,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 14,99 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,68 Milliarden USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,76 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,33 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 58,01 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 61,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

