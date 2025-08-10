Erste Schätzungen: Molecular Partners zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Molecular Partners wird voraussichtlich am 25.08.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,499 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 100 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Molecular Partners für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 0,0 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,991 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,810 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 0,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 5,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch