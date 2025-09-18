Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105

Schwarze Zahlen 18.09.2025 09:35:00

AEVIS VICTORIA-Aktie mit Plus:Gewinn gesteigert - ab 2026 wieder Dividendenzahlung geplant

AEVIS VICTORIA-Aktie mit Plus:Gewinn gesteigert - ab 2026 wieder Dividendenzahlung geplant

AEVIS VICTORIA hat im ersten Halbjahr 2025 den Gewinn kräftig gesteigert und wieder schwarze Zahlen geschrieben.

AEVIS VICTORIA
13.17 CHF -2.98%
Kaufen Verkaufen
Die Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Freiburg profitierte unter anderem von der Integration des Spitals Zofingen und des Tessiner Centromedico.

Laut dem am Donnerstag publizierten Halbjahresbericht erzielte AEVIS VICTORIA einen den Aktionären zurechenbaren Reingewinn von 4,2 Millionen Franken nach einem Verlust von 0,8 Millionen Franken im Vorjahr. Das operative Ergebnis auf Stufe Ebit stieg auf 18,9 Millionen Franken von 12,5 Millionen im Vorjahr.

Das operative Ergebnis vor Mieten, Abschreibungen und Restrukturierungskosten (EBITDAR) stieg konzernweit um 16,6 Millionen auf 104,3 Millionen Franken, was einer Marge von 19,1 Prozent entsprach.

Der operative Cashflow belief sich auf 21,8 Millionen Franken, während aus Veräusserungen von Immobilien und Finanzanlagen zusätzlich 87,2 Millionen Franken flossen. Insgesamt übertraf der freie Cashflow die Marke von 100 Millionen Franken und ermöglichte einen Schuldenabbau von mehr als 120 Millionen Franken. Dadurch stieg die Eigenkapitalquote leicht von 29,4 auf 30,5 Prozent.

Die Umsatzzahlen gab das Unternehmen bereits vor zehn Tagen bekannt. Der Nettoumsatz nahm demnach um 17,9 Prozent auf 546 Millionen Franken zu. Das organische Wachstum betrug 2,9 Prozent.

Das Management hob hervor, dass die Integration der neuen Kliniken sowie organisches Wachstum im Swiss Medical Network zur positiven Entwicklung beigetragen hätten. Auch das Hotelgeschäft habe trotz bereits hoher Vorjahresbasis neue Rekorde erreicht.

Für das Gesamtjahr verzichtet Aevis auf konkrete Gewinnziele. Als Grund nennt die Firma die Vielfalt der Investitionen und die aktuelle makroökonomischen Herausforderungen. Sie rechnet aber mit einer Fortsetzung der Wachstums- und Margentrends.

Für 2026 ist eine Wiederaufnahme der Dividendenpolitik vorgesehen. Details nannte das Unternehmen in der Mitteilung nicht.

Die Aktie von AEVIS VICTORIA zeigt sich an der SIX zeitweise 3,41 Prozent höher bei 13,65 CHF.

Freiburg (awp)

Bildquelle: AEVIS VICTORIA

