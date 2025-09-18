AEVIS VICTORIA Aktie 47863410 / CH0478634105
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Schwarze Zahlen
|
18.09.2025 09:35:00
AEVIS VICTORIA-Aktie mit Plus:Gewinn gesteigert - ab 2026 wieder Dividendenzahlung geplant
AEVIS VICTORIA hat im ersten Halbjahr 2025 den Gewinn kräftig gesteigert und wieder schwarze Zahlen geschrieben.
Laut dem am Donnerstag publizierten Halbjahresbericht erzielte AEVIS VICTORIA einen den Aktionären zurechenbaren Reingewinn von 4,2 Millionen Franken nach einem Verlust von 0,8 Millionen Franken im Vorjahr. Das operative Ergebnis auf Stufe Ebit stieg auf 18,9 Millionen Franken von 12,5 Millionen im Vorjahr.
Das operative Ergebnis vor Mieten, Abschreibungen und Restrukturierungskosten (EBITDAR) stieg konzernweit um 16,6 Millionen auf 104,3 Millionen Franken, was einer Marge von 19,1 Prozent entsprach.
Der operative Cashflow belief sich auf 21,8 Millionen Franken, während aus Veräusserungen von Immobilien und Finanzanlagen zusätzlich 87,2 Millionen Franken flossen. Insgesamt übertraf der freie Cashflow die Marke von 100 Millionen Franken und ermöglichte einen Schuldenabbau von mehr als 120 Millionen Franken. Dadurch stieg die Eigenkapitalquote leicht von 29,4 auf 30,5 Prozent.
Die Umsatzzahlen gab das Unternehmen bereits vor zehn Tagen bekannt. Der Nettoumsatz nahm demnach um 17,9 Prozent auf 546 Millionen Franken zu. Das organische Wachstum betrug 2,9 Prozent.
Das Management hob hervor, dass die Integration der neuen Kliniken sowie organisches Wachstum im Swiss Medical Network zur positiven Entwicklung beigetragen hätten. Auch das Hotelgeschäft habe trotz bereits hoher Vorjahresbasis neue Rekorde erreicht.
Für das Gesamtjahr verzichtet Aevis auf konkrete Gewinnziele. Als Grund nennt die Firma die Vielfalt der Investitionen und die aktuelle makroökonomischen Herausforderungen. Sie rechnet aber mit einer Fortsetzung der Wachstums- und Margentrends.
Für 2026 ist eine Wiederaufnahme der Dividendenpolitik vorgesehen. Details nannte das Unternehmen in der Mitteilung nicht.
Die Aktie von AEVIS VICTORIA zeigt sich an der SIX zeitweise 3,41 Prozent höher bei 13,65 CHF.
Freiburg (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu AEVIS VICTORIA SA
Analysen zu AEVIS VICTORIA SA
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services, Parker-Hannifin mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Swiss Life Holding
✅ Quanta Services Inc
✅ Parker-hannifin Corp
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEuphorie nach Fed-Zinssenkung bleibt aus: SMI erobert 12'000-er Marke zurück -- DAX fährt Gewinne ein -- Asiens Börsen erneut uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt geht es nach oben. Die Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag mit unterschiedlichen Vorzeichen.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}