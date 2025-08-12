Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.08.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Kohls veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kohls wird voraussichtlich am 27.08.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.07.2025 abgelaufen ist.

14 Analysten schätzen, dass Kohls für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,297 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,590 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Kohls nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 3,32 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 11,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,73 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,443 USD im Vergleich zu 0,980 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 14,56 Milliarden USD, gegenüber 16,22 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

