12.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: J M Smucker stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
J M Smucker wird voraussichtlich am 27.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2025 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 1,89 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,74 USD je Aktie erzielt worden.
13 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,10 Milliarden USD gegenüber 2,13 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,04 Prozent.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,17 USD, gegenüber -11,570 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 8,99 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,73 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch