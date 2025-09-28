Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
28.09.2025 06:21:35
Erste Schätzungen: Fastenal informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Fastenal präsentiert voraussichtlich am 13.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,296 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,260 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fastenal in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 2,13 Milliarden USD im Vergleich zu 1,91 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,11 USD, gegenüber 1,00 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 8,21 Milliarden USD im Vergleich zu 7,55 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Fastenal Co.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Fastenal informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.09.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16.09.25
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15.09.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 liegt im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
08.09.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
