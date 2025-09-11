Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Zum Handelsschluss kletterte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.60 Prozent auf 23’992.56 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.450 Prozent auf 23’956.57 Punkte an der Kurstafel, nach 23’849.27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 23’883.01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24’016.53 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.980 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 11.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23’526.63 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.06.2025, den Wert von 21’860.80 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 11.09.2024, bei 19’237.30 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 14.38 Prozent zu Buche. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 24’016.53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’542.20 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Warner Bros Discovery (+ 28.95 Prozent auf 16.17 USD), Synopsys (+ 12.98 Prozent auf 438.10 USD), Lam Research (+ 7.66 Prozent auf 115.58 USD), Micron Technology (+ 7.55 Prozent auf 150.57 USD) und Tesla (+ 6.04 Prozent auf 368.81 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Netflix (-3.54 Prozent auf 1’203.50 USD), Broadcom (-2.69 Prozent auf 359.63 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-2.43 Prozent auf 155.67 USD), Palantir (-1.43 Prozent auf 164.36 USD) und Fastenal (-1.33 Prozent auf 47.33 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 sticht die Warner Bros Discovery-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 65’953’487 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.550 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.17 erwartet. Mit 6.01 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der The Kraft Heinz Company-Aktie an.

