Erste Schätzungen: Descartes Systems Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Descartes Systems Group wird voraussichtlich am 03.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,632 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Descartes Systems Group noch 0,570 CAD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Descartes Systems Group 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 256,1 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Descartes Systems Group 230,5 Millionen CAD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,47 CAD, gegenüber 2,26 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 998,0 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 897,2 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

