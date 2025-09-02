Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ausblick: Descartes Systems Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Descartes Systems Group lädt am 03.09.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,592 CAD je Aktie gegenüber 0,550 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 240,8 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 7,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 223,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,52 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,26 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 977,5 Millionen CAD, gegenüber 897,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

