Erste Schätzungen: China Petroleum Chemical (Sinopec) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

China Petroleum Chemical (Sinopec) wird sich voraussichtlich am 25.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äussern.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,095 CNY gegenüber 0,140 HKD im Vorjahresquartal.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 652,34 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 761,58 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,375 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,420 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3.006,29 Milliarden CNY, gegenüber 3.100,14 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch