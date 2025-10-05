Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Erste Schätzungen: BOK Financial legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BOK Financial lässt sich voraussichtlich am 20.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BOK Financial die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,18 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Minus von 38,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 540,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 879,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,14 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,13 Milliarden USD, gegenüber 3,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

