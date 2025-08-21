Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.08.2025 19:18:23

EQS-PVR: Voltabox AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 20.08.2025 gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Voltabox
7.86 CHF 1152.07%
EQS Stimmrechtsmitteilung: Voltabox AG
Voltabox AG: Korrektur einer Veröffentlichung vom 20.08.2025 gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

21.08.2025 / 19:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Voltabox AG
Strasse, Hausnr.: Technologiepark 32
PLZ: 33100
Ort: Paderborn
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 52990067LXA0GDUGW094

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Herbert Büttner
Geburtsdatum: 30.07.1957

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
EW-Trade AG

5. Datum der Schwellenberührung:
19.08.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 6,36 % 0,00 % 6,36 % 21.063.073
letzte Mitteilung 18,89 % 0,00 % 18,89 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A2E4LE9 368.165 972.000 1,75 % 4,61 %
Summe 1.340.165 6,36 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
%
    Summe %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
%
      Summe %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Herbert Büttner % % %
Class8 Marketing AG % % %
EW-Trade AG 4,61 % % %

9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
Die Geraer Batterie-Dienst GmbH hat mit Aktienkauf- und Übertragungsvertrag vom 19. August 2025 2.300.000 Aktien der Voltabox AG von der EW-Trade AG erworben und mit Aktienkauf- und Übertragungsvertrag vom 19. August 2025 weitere 150.000 Aktien der Voltabox AG von Herrn Herbert Büttner, der die EW-Trade AG beherrscht, erworben. 

Datum
21.08.2025


21.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Voltabox AG
Technologiepark 32
33100 Paderborn
Deutschland
Internet: www.voltabox.ag

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2187340  21.08.2025 CET/CEST

