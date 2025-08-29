EQS-PVR: tmc Content Group AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: tmc Content Group AG
tmc Content Group AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
29.08.2025 / 12:56 CET/CEST
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
Name:
tmc Content Group AG
Strasse, Hausnr.:
Poststrasse 24
PLZ:
6300
Ort:
Zug Schweiz
Legal Entity Identifier (LEI):
967600H8653W4XPTPE22
2. Grund der Mitteilung
Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten
Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten
Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X
Sonstiger Grund: Wegfall der Zurechnung der Stimmrechte aufgrund Wegfall Kontrollstellung.
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Natürliche Person (Vorname, Nachname): Angeliki Lazarou Geburtsdatum: 21.05.1979
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
26.08.2025
6. Gesamtstimmrechtsanteile
Anteil Stimmrechte (Summe 7.a.)
Anteil Instrumente (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
Summe Anteile (Summe 7.a. + 7.b.)
Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu
0 %
0 %
0 %
41.000.000
letzte Mitteilung
29,31 %
0 %
29,31 %
/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN
absolut
in %
direkt (§ 33 WpHG)
zugerechnet (§ 34 WpHG)
direkt (§ 33 WpHG)
zugerechnet (§ 34 WpHG)
CH0557519201
0
0
0 %
0 %
Summe
0
0 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments
Fälligkeit / Verfall
Ausübungszeitraum / Laufzeit
Stimmrechte absolut
Stimmrechte in %
0
0 %
Summe
0
0 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments
Fälligkeit / Verfall
Ausübungszeitraum / Laufzeit
Barausgleich oder physische Abwicklung
Stimmrechte absolut
Stimmrechte in %
0
0 %
Summe
0
0 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
X
Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
Unternehmen
Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
Instrumente in %, wenn 5% oder höher
Summe in %, wenn 5% oder höher
9. Bei Vollmacht gemäss § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte
Anteil Instrumente
Summe Anteile
%
%
%
10. Sonstige Informationen:
Neues beherrschendes Unternehmen an der Knaks Holdings Ltd Frau Elena Karoulla
Datum
28.08.2025
