EQS-Adhoc: tmc Content Group AG: Generalversammlung beschliesst Kapitalmassnahmen und Umfirmierung in VIDINEXT AG

EQS-Ad-hoc: tmc Content Group AG / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung

tmc Content Group AG: Generalversammlung beschliesst Kapitalmassnahmen und Umfirmierung in VIDINEXT AG



19.06.2025 / 03:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Strategische Neuausrichtung angekündigt

Die Aktionäre der tmc Content Group AG (ISIN CH0557519201, WKN A2QQQU) haben an der ordentlichen Generalversammlung vom 16. Juni 2025 alle in der Ad-hoc-Mitteilung vom 13. Mai 2025 angekündigten Beschlüsse gutgeheissen. Dazu gehörten eine Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion, eine Währungsänderung des Aktienkapitals von CHF auf EUR sowie die Einführung eines neuen Kapitalbands und eines bedingten Kapitals. Im Rahmen dieser genehmigten Beschlüsse hat die Gesellschaft ihre Firma offiziell in VIDINEXT AG geändert.

Im Zusammenhang mit der Namensänderung gibt das Unternehmen auch eine strategische Neuausrichtung bekannt. Die VIDINEXT AG wird ihre etablierte Position in den traditionellen Medien weiter ausbauen und gleichzeitig den Fokus verstärkt auf Innovation und technologiegetriebenes Wachstum sowohl im B2C- als auch im B2B-Markt legen. Diese Neupositionierung spiegelt das Engagement des Unternehmens in eine langfristige Wertschöpfung wider, indem es in skalierbare, technologiegetriebene Bereiche – einschliesslich KI-gestützter Lösungen – expandiert, die seine Kernkompetenzen nutzen.



Kontakt:

E-mail: info@contentgroup.ch

tmc Content Group AG

Poststrasse 24

P.O. Box 1546

CH-6300 Zug

Switzerland

Tel: +41 41 766 25 30

Fax: +41 62 756 13 64



Ende der Insiderinformation

19.06.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com