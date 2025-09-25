EQS-PVR: Aurubis AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Aurubis AG

1. Angaben zum Emittenten Name: Aurubis AG Strasse, Hausnr.: Hovestrasse 50 PLZ: 20539 Ort: Hamburg

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 5299005SHIN9ZK7GW242

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräusserung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräusserung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

Verfall von Optionsscheinen (Put)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Rossmann Beteiligungs GmbH

Registrierter Sitz, Staat: Burgwedel, Deutschland

5. Datum der Schwellenberührung: 19.09.2025

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 11,19 % 3,34 % 14,53 % 44956723 letzte Mitteilung 11,61 % 3,45 % 15,06 % /

(§ 34 WpHG) DE0006766504 5031623 0 11,19 % 0,00 % Summe 5031623 11,19 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Optionsscheine (Put) 17.10.2025 50000 0,11 % Optionsscheine (Put) 19.12.2025 750000 1,67 % Knock-Out-Zertifikat o.End 700000 1,56 % 0 0,00 % 0 0,00 % Summe 1500000 3,34 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

X Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

24.09.2025

