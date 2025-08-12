Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.08.2025 09:00:05

EQS-News: swissnet Group gewinnt Projekt der Landeshauptstadt Dresden zur Ausstattung städtischer Verwaltungsgebäude mit Videokonferenztechnologie

Beaconsmind
6.70 EUR -2.90%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges
swissnet Group gewinnt Projekt der Landeshauptstadt Dresden zur Ausstattung städtischer Verwaltungsgebäude mit Videokonferenztechnologie

12.08.2025 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

swissnet Group gewinnt Projekt der Landeshauptstadt Dresden zur Ausstattung städtischer Verwaltungsgebäude mit Videokonferenztechnologie

Berg, Schweiz – 12. August 2025 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen, wird über ihre neue Geschäftsunit swissnet Media, spezialisiert auf professionelle Medientechnik- und Präsentationslösungen für Unternehmen, Bildungseinrichtungen und öffentliche Auftraggeber, ein zukunftsweisendes Digitalprojekt der Landeshauptstadt Dresden umsetzen. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden mehrere städtische Verwaltungsgebäude mit moderner Videokonferenztechnologie ausgestattet. Ziel ist es, die digitale Zusammenarbeit in kommunalen Einrichtungen nachhaltig zu verbessern und hybride Arbeitsformen zu unterstützen – effizient, barrierearm und zukunftssicher.

Der Projektumfang beinhaltet die Implementierung leistungsstarker Kommunikationslösungen auf Basis neuester Technologien wie Barco ClickShare, Poly Videobar und Kindermann Displays. Die Installation umfasst die vollständige Ausstattung ausgewählter Konferenzräume mit kabellosen Präsentationslösungen, hochwertiger Videotechnik und interaktiven Displays. Das Projektvolumen beträgt rund 275.000Euro.

„Digitale Kommunikation wird auch in der öffentlichen Verwaltung immer wichtiger. Städte und Kommunen stehen heute vor der Aufgabe, effizienter zu arbeiten und gleichzeitig Bürgernähe zu wahren – ortsunabhängig, kollaborativ und transparent", sagt Sascha Kühn, Leiter der Geschäftsunit swissnet Media. „Wir freuen uns, mit der Stadt Dresden einen Partner zu begleiten, der diesen Wandel aktiv gestaltet. Mit moderner Medientechnik schaffen wir die Basis für eine neue Qualität der Zusammenarbeit – im Rathaus, im Amt und überall dort, wo Entscheidungen getroffen werden."

Die swissnet Group positioniert sich mit Projekten wie diesem als erfahrener Digitalisierungspartner für die öffentliche Hand. Neben Infrastruktur- und Netzwerklösungen gehören medientechnische Gesamtkonzepte für Konferenz- und Schulungsräume mittlerweile zu einem wichtigen Wachstumstreiber im kommunalen Umfeld. Weitere Projekte mit Städten und Bildungseinrichtungen befinden sich bereits in der Umsetzung.
 

Über swissnet Group

Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag

 

Kontakt Unternehmen
swissnet Group, Berg (Schweiz)
Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board
jonathansauppe@swissnet.ag
Tel.: +41 78 307 45 06		 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse
edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)
Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann
swissnet@edicto.de
Tel.: +49 69 905 505-53

 


12.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swissnet AG
Andhauserstrasse 62
8572 Berg
Schweiz
Internet: http://www.swissnet.ag/
ISIN: CH0451123589
WKN: A2QN5W
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart
EQS News ID: 2182364

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2182364  12.08.2025 CET/CEST

