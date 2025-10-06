Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.10.2025 11:58:53
EQS-News: Linde Announces Third Quarter 2025 Earnings and Conference Call Schedule
|
EQS-News: Linde plc
/ Key word(s): Quarter Results
Linde Announces Third Quarter 2025 Earnings and Conference Call Schedule
Woking, UK, October 6, 2025 – Linde (Nasdaq: LIN) will release its third quarter 2025 financial results by 06:00 EDT/11:00 CET on Friday, October 31, 2025. The Company will host and webcast its conference call at 09:00 EDT/14:00 CET, which will be available to the public and the media in listen-only mode.
The earnings release and presentation materials can be accessed on Friday, October 31, 2025, at https://www.linde.com/investors/financial-reports.
Linde is a leading global industrial gases and engineering company with 2024 sales of $33 billion. We live our mission of making our world more productive every day by providing high-quality solutions, technologies and services which are making our customers more successful and helping to sustain, decarbonize and protect our planet.
The company serves a variety of end markets such as chemicals & energy, food & beverage, electronics, healthcare, manufacturing, metals and mining. Linde's industrial gases and technologies are used in countless applications including production of clean hydrogen and carbon capture systems critical to the energy transition, life-saving medical oxygen and high-purity & specialty gases for electronics. Linde also delivers state-of-the-art gas processing solutions to support customer expansion, efficiency improvements and emissions reductions.
For more information about the company and its products and services, please visit linde.com
06.10.2025 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|Linde plc
|Forge, 43 Church Street West
|GU21 6HT Woking, Surrey
|United Kingdom
|Phone:
|+1-203-837-2210
|E-mail:
|Investor_Relations@Linde.com
|Internet:
|www.linde.com
|ISIN:
|IE000S9YS762
|Listed:
|Nasdaq
|EQS News ID:
|2207706
|End of News
|EQS News Service
|
2207706 06.10.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Linde plc
|
11:58
|EQS-News: Linde Announces Third Quarter 2025 Earnings and Conference Call Schedule (EQS Group)
|
30.09.25
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätte ein Investment in Linde von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
29.09.25
|EQS-News: Linde Appoints Sanjiv Lamba as Chairman & CEO (EQS Group)
|
16.09.25
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.09.25
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
02.09.25
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel wäre eine Investition in Linde von vor einem Jahr heute wert (finanzen.ch)
|
31.08.25
|So schätzen die Analysten die Zukunft der Linde-Aktie ein (finanzen.net)
|
19.08.25
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Linde-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Linde plc
|19.08.25
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.25
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.25
|Linde Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|05.08.25
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Linde Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.06.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|26.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|01.05.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|11.03.25
|Linde Neutral
|UBS AG
|06.02.25
|Linde Neutral
|UBS AG
Dividenden, Wachstum oder ETFs | Börsentag Zürich 2025
Dividenden, Wachstum oder ETFs
Im heutigen 🎙️ Interview mit Kelvin Jörn alias Aktienfreunde, Patrick Kirchberger alias Dividente und Olivia Hähnel von der BX Swiss sprechen wir über den Vergleich von Dividenden- und Wachstumsaktien mit ETFs.
💡 Was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Strategien?
💡 Welche Risiken gibt es dabei zu beachten?
💡 Welche Psychologischen Aspekte sind beim Investieren relevant?
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich, Rekord in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich in der neuen Handelswoche seitwärts. Die Börsen in Fernost schlugen am Montag unterschiedliche Richtungen ein.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}