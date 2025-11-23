Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
23.11.2025 23:46:33

EQS-News: Hans-Joachim Watzke legt sein Amt als Geschäftsführer der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH nieder und wird zum Präsidenten des Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund gewählt

BVB
3.05 CHF 0.03%
EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie
Hans-Joachim Watzke legt sein Amt als Geschäftsführer der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH nieder und wird zum Präsidenten des Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund gewählt

23.11.2025 / 23:46 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bereits am 08. Januar 2024 (vgl. Ad-hoc Mitteilung vom gleichen Tage) hatte Hans-Joachim Watzke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (fortan „BVB KGaA“) den Präsidialausschuss des Beirats der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH darüber unterrichtet, dass er seinen ursprünglich bis Ende 2025 laufenden Geschäftsführer-Anstellungsvertrag nicht mehr verlängern und im Herbst 2025 aus der Geschäftsführung ausscheiden werde.

Hans-Joachim Watzke hat nunmehr ankündigungsgemäss sein Amt als Geschäftsführer und Vorsitzender der Geschäftsführung niedergelegt und seinen Geschäftsführer-Anstellungsvertrag gekündigt. Diesen sofort wirksam gewordenen Schritt vollzog Hans-Joachim Watzke im Rahmen der heutigen ordentlichen Mitgliederversammlung des Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund (fortan „Verein“ oder „BVB e.V.“) und erfüllte damit eine - gemäss der Vereinssatzung zu beachtende – Voraussetzung dafür, in das Amt des Präsidenten gewählt werden zu können.

Die ordentliche Mitgliederversammlung wählte Hans-Joachim Watzke zum Präsidenten des BVB e.V.. Ferner wurden Herr Daniel Lörcher als Stellvertreter des Präsidenten und Frau Silke Seidel als Schatzmeisterin gewählt. Die drei Vorgenannten bilden fortan den neuen Vorstand des BVB e.V..

Der Geschäftsführung der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH gehören nach dem Ausscheiden von Hans-Joachim Watzke weiterhin die Herren Carsten Cramer, Thomas Tress und Lars Ricken an. Ihre Geschäftsführer-Anstellungsverträge laufen bis zum 30. Juni 2027.

Die Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern bei der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH sowie die Regelung ihrer vertraglichen Bedingungen obliegt dem Präsidialausschuss ihres Beirates. Dem Präsidialausschuss gehören neben dem neu gewählten Vorstand des BVB e.V. (Hans-Joachim Watzke, Daniel Lörcher und Silke Seidel) die beiden jeweils stellvertretenden Vorsitzenden des Beirates, die Herren Dr. Winfried Materna und Michele Puller, an. Der Präsidialausschuss wird infolge des Ausscheidens von Hans-Joachim Watzke aus der Geschäftsführung zeitnah über Anpassungen betreffend Zuständigkeiten für Unternehmens- und Geschäftsbereiche bzw. betreffend die Geschäftsverteilung in der Geschäftsführung der persönlich haftenden Gesellschafterin der BVB KGaA beraten und über hierzu etwaig erfolgte Entscheidungen umgehend informieren.

Dortmund, den 23. November 2025

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH



Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations

23.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Rheinlanddamm 207-209
44137 Dortmund
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 231 – 9020-2745
Fax: + 49 (0) 231 – 9020-852746
E-Mail: aktie@bvb.de
Internet: https://aktie.bvb.de/
ISIN: DE0005493092
WKN: 549309
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2234596

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2234596  23.11.2025 CET/CEST

