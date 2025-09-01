Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
01.09.2025 17:13:53

EQS-News: Bilfinger SE: Share Buyback

Bilfinger
87.41 CHF 0.23%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: Bilfinger SE / Key word(s): Share Buyback/Share Buyback
Bilfinger SE: Share Buyback

01.09.2025 / 17:13 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Bilfinger SE: Share Buyback

Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – 32. Interim Reporting

In the time period from August 25, 2025 until and including August 29, 2025, a number of 11,651 shares were bought back within the framework of the share buyback of Bilfinger SE. The beginning of the share buyback on January 21, 2025 was disclosed on January 20, 2025 pursuant to Art. 5 para. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price [EUR]
25. August 2025 2,292 92.0398
26. August 2025 2,318 91.0364
27. August 2025 2,320 90.9071
28. August 2025 2,345 89.9740
29. August 2025 2,376 88.7758

The transactions are published in a detailed form on the website of Bilfinger SE (http://www.bilfinger.com).

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period of January 21, 2025, until and including August 29, 2025, amounts to 482,171 shares.

The purchase of the shares of Bilfinger SE is carried out exclusively via the stock exchange by a bank commissioned by Bilfinger SE.

 


01.09.2025 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: English
Company: Bilfinger SE
Oskar-Meixner-Strasse 1
68163 Mannheim
Germany
Phone: +49 (0621) 459-0
Fax: +49 (0621) 459-23 66
E-mail: ir@bilfinger.com
Internet: http://www.bilfinger.com
ISIN: DE0005909006
WKN: 590900
Indices: MDAX
Listed: Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Stuttgart; Regulated Unofficial Market in Berlin, Dusseldorf, Hanover, Munich, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2191370

 
End of News EQS News Service

2191370  01.09.2025 CET/CEST

