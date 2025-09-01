EQS-News: Bilfinger SE: Share Buyback

EQS-News: Bilfinger SE / Key word(s): Share Buyback/Share Buyback

Bilfinger SE: Share Buyback



01.09.2025 / 17:13 CET/CEST

Bilfinger SE: Share Buyback

Disclosure according to Art. 5 para. 1(b), para 3 of Regulation (EU) No. 596/2014 in connection with Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – 32. Interim Reporting

In the time period from August 25, 2025 until and including August 29, 2025, a number of 11,651 shares were bought back within the framework of the share buyback of Bilfinger SE. The beginning of the share buyback on January 21, 2025 was disclosed on January 20, 2025 pursuant to Art. 5 para. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Day of purchase Aggregated volume in shares Weighted average price [EUR] 25. August 2025 2,292 92.0398 26. August 2025 2,318 91.0364 27. August 2025 2,320 90.9071 28. August 2025 2,345 89.9740 29. August 2025 2,376 88.7758

The transactions are published in a detailed form on the website of Bilfinger SE (http://www.bilfinger.com).

The total volume of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period of January 21, 2025, until and including August 29, 2025, amounts to 482,171 shares.

The purchase of the shares of Bilfinger SE is carried out exclusively via the stock exchange by a bank commissioned by Bilfinger SE.