EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf

EQS-News: Bilfinger SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf

Bilfinger SE: Aktienrückkauf



25.08.2025 / 11:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bilfinger SE: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 31. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 18. August 2025 bis einschliesslich 22. August 2025 wurden insgesamt 11.472 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Bilfinger SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 20. Januar 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 21. Januar 2025 mitgeteilt wurde.

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs [EUR] 18.08.2025 2.282 92,4479 19.08.2025 2.261 93,2967 20.08.2025 2.292 92,0581 21.08.2025 2.318 91,0241 22.08.2025 2.319 90,9739

Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht (http://www.bilfinger.com).

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 21. Januar 2025 bis einschliesslich 22. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 470.520 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Bilfinger SE erfolgt durch eine von der Bilfinger SE beauftragten Bank ausschliesslich über die Börse.