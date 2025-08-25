|Kurse + Charts + Realtime
25.08.2025 11:02:54
EQS-News: Bilfinger SE: Aktienrückkauf
|
EQS-News: Bilfinger SE
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Aktienrückkauf
Bilfinger SE: Aktienrückkauf
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten VO (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 31. Zwischenmeldung
Im Zeitraum vom 18. August 2025 bis einschliesslich 22. August 2025 wurden insgesamt 11.472 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Bilfinger SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 20. Januar 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 21. Januar 2025 mitgeteilt wurde.
Die Geschäfte sind in detaillierter Form auf der Internetseite der Bilfinger SE veröffentlicht (http://www.bilfinger.com).
Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 21. Januar 2025 bis einschliesslich 22. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf 470.520 Aktien.
Der Erwerb der Aktien der Bilfinger SE erfolgt durch eine von der Bilfinger SE beauftragten Bank ausschliesslich über die Börse.
25.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bilfinger SE
|Oskar-Meixner-Strasse 1
|68163 Mannheim
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0621) 459-0
|Fax:
|+49 (0621) 459-23 66
|E-Mail:
|ir@bilfinger.com
|Internet:
|http://www.bilfinger.com
|ISIN:
|DE0005909006
|WKN:
|590900
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2188090
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2188090 25.08.2025 CET/CEST
