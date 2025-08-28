|Kurse + Charts + Realtime
28.08.2025 18:40:23
EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: ENDE DER TELEFONKONFERENZ
|
EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: ENDE DER TELEFONKONFERENZ
Wien, 28. August 2025
Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft“) gibt bekannt, dass die Telefonkonferenz zur Präsentation der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 abgeschlossen ist. Die Unternehmenspräsentation ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar: (https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/press-releases-ac/).
ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.400 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Symbol ACAG notiert.
Emittentin: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstrasse 4-8
1230 Wien
Österreich
Kontakt: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director
Tel. (AT): +43 (1) 61065 – 357
Tel. (GR): +30 210 6697 860
E-Mail: investors@austriacard.com
Website: www.austriacard.com
ISIN(s): AT0000A325L0
Börseplätz(e): Wiener Börse (prime market)
28.08.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com
