28.08.2025 18:40:23

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: ENDE DER TELEFONKONFERENZ

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Sonstiges
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: ENDE DER TELEFONKONFERENZ

28.08.2025 / 18:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

 

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: ENDE DER TELEFONKONFERENZ

Wien, 28. August 2025

Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft“) gibt bekannt, dass die Telefonkonferenz zur Präsentation der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 abgeschlossen ist. Die Unternehmenspräsentation ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar: (https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/press-releases-ac/).

 

 

 

ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG

 

 

AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.400 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Symbol ACAG notiert.

 

Emittentin:  AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Lamezanstrasse 4-8

1230 Wien

Österreich

Kontakt:  Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director

Tel. (AT):  +43 (1) 61065 – 357

Tel. (GR):  +30 210 6697 860

E-Mail:   investors@austriacard.com

Website:  www.austriacard.com

ISIN(s):   AT0000A325L0

Börseplätz(e):  Wiener Börse (prime market)
                        Athener Börse (main market)

 

 


