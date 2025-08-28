EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: ENDE DER TELEFONKONFERENZ

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Sonstiges

28.08.2025

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: ENDE DER TELEFONKONFERENZ Wien, 28. August 2025 Die AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die „Gesellschaft“) gibt bekannt, dass die Telefonkonferenz zur Präsentation der Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 abgeschlossen ist. Die Unternehmenspräsentation ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar: (https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/press-releases-ac/). ÜBER AUSTRIACARD HOLDINGS AG AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.400 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Athener Börse unter dem Symbol ACAG notiert. Emittentin: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstrasse 4-8 1230 Wien Österreich Kontakt: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director Tel. (AT): +43 (1) 61065 – 357 Tel. (GR): +30 210 6697 860 E-Mail: investors@austriacard.com Website: www.austriacard.com ISIN(s): AT0000A325L0 Börseplätz(e): Wiener Börse (prime market)

Athener Börse (main market)

