EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: COMPLETION OF CONFERENCE CALL

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: COMPLETION OF CONFERENCE CALL Vienna, August 28, 2025 AUSTRIACARD HOLDINGS AG (the “Company”) announces that the conference call for the presentation of the results First Semester 2025 has been completed. The corporate presentation is available on the website of the Company: (https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/press-releases-ac/). ABOUT AUSTRIACARD HOLDINGS AG AUSTRIACARD HOLDINGS AG leverages over 130 years of experience in information management, printing, and communications to deliver secure and transparent experiences for its customers. They offer a comprehensive suite of products and services, including payment solutions, identification solutions, smart cards, card personalization, digitization solutions, and secure data management. ACAG employs a global workforce of 2,400 people and is publicly traded on both the Athens and Vienna Stock Exchanges under the symbol ACAG. Issuer: AUSTRIACARD HOLDINGS AG Lamezanstrasse 4-8 1230 Vienna Austria Contact person: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director Tel. (AT): +43 (1) 61065 – 357 Tel. (GR): +30 210 6697 860 E-Mail: investors@austriacard.com Website: www.austriacard.com ISIN(s): AT0000A325L0 Stock Exchange(s): Vienna Stock Exchange (prime market)

Athens Exchange (main market)

