28.08.2025 18:40:23

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: COMPLETION OF CONFERENCE CALL

AUSTRIACARD HOLDINGS
5.53 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Key word(s): Miscellaneous
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: COMPLETION OF CONFERENCE CALL

28.08.2025 / 18:40 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

 

AUSTRIACARD HOLDINGS AG: COMPLETION OF CONFERENCE CALL

Vienna, August 28, 2025

AUSTRIACARD HOLDINGS AG (the “Company”) announces that the conference call for the presentation of the results First Semester 2025 has been completed. The corporate presentation is available on the website of the Company: (https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/press-releases-ac/).

 

 

ABOUT AUSTRIACARD HOLDINGS AG

 

AUSTRIACARD HOLDINGS AG leverages over 130 years of experience in information management, printing, and communications to deliver secure and transparent experiences for its customers. They offer a comprehensive suite of products and services, including payment solutions, identification solutions, smart cards, card personalization, digitization solutions, and secure data management. ACAG employs a global workforce of 2,400 people and is publicly traded on both the Athens and Vienna Stock Exchanges under the symbol ACAG.

 

Issuer:   AUSTRIACARD HOLDINGS AG

Lamezanstrasse 4-8

1230 Vienna

Austria

Contact person: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director

Tel. (AT):  +43 (1) 61065 – 357

Tel. (GR):  +30 210 6697 860

E-Mail:   investors@austriacard.com

Website:  www.austriacard.com

ISIN(s):   AT0000A325L0

Stock Exchange(s): Vienna Stock Exchange (prime market)
                                 Athens Exchange (main market)

 

 

 


28.08.2025 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group. www.eqs.com
Language: English
Company: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstrasse 4-8
1230 Vienna
Austria
E-mail: marketing@austriacard.com
Internet: https://www.austriacard.com/
ISIN: AT0000A325L0
WKN: A3D5BK
Listed: Vienna Stock Exchange (Official Market)
EQS News ID: 2190296

 
End of News EQS News Service

2190296  28.08.2025 CET/CEST

