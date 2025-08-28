|Kurse + Charts + Realtime
28.08.2025 18:40:23
EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: COMPLETION OF CONFERENCE CALL
|
EQS-News: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
/ Key word(s): Miscellaneous
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: COMPLETION OF CONFERENCE CALL
Vienna, August 28, 2025
AUSTRIACARD HOLDINGS AG (the “Company”) announces that the conference call for the presentation of the results First Semester 2025 has been completed. The corporate presentation is available on the website of the Company: (https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/press-releases-ac/).
ABOUT AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUSTRIACARD HOLDINGS AG leverages over 130 years of experience in information management, printing, and communications to deliver secure and transparent experiences for its customers. They offer a comprehensive suite of products and services, including payment solutions, identification solutions, smart cards, card personalization, digitization solutions, and secure data management. ACAG employs a global workforce of 2,400 people and is publicly traded on both the Athens and Vienna Stock Exchanges under the symbol ACAG.
Issuer: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstrasse 4-8
1230 Vienna
Austria
Contact person: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director
Tel. (AT): +43 (1) 61065 – 357
Tel. (GR): +30 210 6697 860
E-Mail: investors@austriacard.com
Website: www.austriacard.com
ISIN(s): AT0000A325L0
Stock Exchange(s): Vienna Stock Exchange (prime market)
28.08.2025 CET/CEST This Corporate News was distributed by EQS Group. www.eqs.com
