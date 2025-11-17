Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
17.11.2025 18:31:04

EQS-DD: ZEAL Network SE: Dr. Stefan Tweraser, Kauf

ZEAL Network
45.16 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

17.11.2025 / 18:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel: Dr.
Vorname: Stefan
Nachname(n): Tweraser

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ZEAL Network SE

b) LEI
391200EIRBXU4TUMMQ46 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000ZEAL241

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
49,60 EUR 20.336,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
49,60 EUR 20.336,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
14.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Name: München
MIC: XMUN


17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ZEAL Network SE
Strassenbahnring 11
20251 Hamburg
Deutschland
Internet: www.zealnetwork.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101856  17.11.2025 CET/CEST





