ZEAL Network Aktie 50719609 / DE000ZEAL241
17.11.2025 18:31:04
EQS-DD: ZEAL Network SE: Dr. Stefan Tweraser, Kauf
ZEAL Network
45.16 CHF -0.04%
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
17.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Deutsch
|Unternehmen:
|ZEAL Network SE
|Strassenbahnring 11
|20251 Hamburg
|Deutschland
|www.zealnetwork.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
101856 17.11.2025 CET/CEST