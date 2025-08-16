Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.08.2025 07:09:02

EQS-DD: KST Beteiligungs AG: SM Wirtschaftsberatungs AG, Kauf

KST Beteiligungs
1.07 EUR -5.31%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.08.2025 / 07:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: SM Wirtschaftsberatungs AG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Martin
Nachname(n): Schmitt
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
KST Beteiligungs AG

b) LEI
529900D7BWFE3K9KJ964 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A161309

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
1,10 EUR 3.300,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
1,1000 EUR 3.300,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
14.08.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Name: BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR
MIC: XFRA


16.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com












Sprache: Deutsch
Unternehmen: KST Beteiligungs AG
Fronäckerstasse 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Internet: www.kst-ag.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




100218  16.08.2025 CET/CEST