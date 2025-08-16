|Kurse + Charts + Realtime
16.08.2025 07:09:02
EQS-DD: KST Beteiligungs AG: SM Wirtschaftsberatungs AG, Kauf
KST Beteiligungs
1.07 EUR -5.31%
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
16.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|KST Beteiligungs AG
|Fronäckerstasse 34
|71063 Sindelfingen
|Deutschland
|Internet:
|www.kst-ag.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100218 16.08.2025 CET/CEST
28.07.25