EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.11.2025 / 11:44 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.











1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Wilhelm Nachname(n): Beier Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Dermapharm Holding SE

b) LEI

5299009F0KNZINQQQK37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A2GS5D8

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 33,565 EUR 36.250.200,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 33,5650 EUR 36.250.200,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Ausserhalb eines Handelsplatzes

