03.11.2025 11:46:11
EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Kauf
Dermapharm
32.63 CHF 3.18%
|
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
03.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Dermapharm Holding SE
|Lil-Dagover-Ring 7
|82031 Grünwald
|Deutschland
|Internet:
|ir.dermapharm.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
101586 03.11.2025 CET/CEST
Analysen zu Dermapharm Holding SE
|08.09.25
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.25
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
|26.08.25
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|Dermapharm Hold
|Warburg Research
