Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8

03.11.2025 11:46:11

EQS-DD: Dermapharm Holding SE: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Kauf

Dermapharm
32.63 CHF 3.18%
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

03.11.2025 / 11:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Wilhelm
Nachname(n): Beier
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Dermapharm Holding SE

b) LEI
5299009F0KNZINQQQK37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A2GS5D8

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
33,565 EUR 36.250.200,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
33,5650 EUR 36.250.200,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
30.10.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


03.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News















Sprache: Deutsch
Unternehmen: Dermapharm Holding SE
Lil-Dagover-Ring 7
82031 Grünwald
Deutschland
Internet: ir.dermapharm.de



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




101586  03.11.2025 CET/CEST





