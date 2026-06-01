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BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

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01.06.2026 10:45:42

EQS-DD: BASF SE: Dr. Stephan Kothrade, Inheritance

BASF
46.83 CHF 0.64%
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Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

01.06.2026 / 10:45 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title: Dr.
First name: Stephan
Last name(s): Kothrade

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
BASF SE

b) LEI
529900PM64WH8AF1E917 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000BASF111

b) Nature of the transaction
Inheritance

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
0.00 EUR 0.00 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
0.00 EUR 0.00 EUR

e) Date of the transaction
29/05/2026; UTC+2

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


01.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen
Germany
Internet: www.basf.com



 
End of News EQS News Service




105276  01.06.2026 CET/CEST





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29.05.26 BASF Buy Deutsche Bank AG
22.05.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
18.05.26 BASF Kaufen DZ BANK
11.05.26 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Long 12’649.68 13.75 SI6BUU
Long 12’110.11 8.97 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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BASF 46.57 3.05% BASF

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