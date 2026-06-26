KI-Sorgen nehmen nach Apple-Preiserhöhungen wieder Fahtr auf: SMI schwächer erwartet -- Asiens Börsen tiefrot

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte schwächer starten.

Der SMI hatte am Donnerstag nocj 0,81 Prozent höher bei 14'231,96 Punkten geschlossen.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI schlossen sich der freundlichen Tendenz an. Sie gingen 0,70 Prozent stärker bei 20'050,78 Zählern bzw. 0,74 Prozent im Plus bei 2'280,32 Punkten aus dem Handel.

Belastet werden dürfte der heimische Markt durch deutlich schwache Vorgaben aus Asien. Dort kehrten verstärkt Sorgen um die Rentabilität von KI zurück, nachdem Apple heftige Preiserhöhungen für einige seiner Geräte angekündigt hatte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete am Donnerstag Gewinne.

Der DAX startete etwas höher in den Handel und legte im Verlauf weiter zu. Am Nachmittag büsste er zeitweise einen Teil seiner Gewinne wieder ein. Schlussendlich ging er 1,03 Prozent fester bei 24'994,83 Zählern aus der Sitzung.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt waren am Donnerstag nach der Talfahrt vom Vortag wieder zuversichtlicher geworden. Der DAX überwand die 21-Tage-Linie als kurzfristigen Trendindikator, die er tags zuvor unterschritten hatte und schaffte es zeitweise auch über die runde 25'000-Punkte-Marke.

"Die Anleger stecken zwischen Zinssorgen und hohen Erwartungen an den KI-Sektor fest, was das Handelsgeschehen in eine lethargische Schaukelbörse verwandelt", stellte Marktanalyst Timo Emden fest. Die jüngsten Verluste wirkten eher wie eine Verschnaufpause als der Beginn einer handfesten Korrektur.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Donnerstag auf unterschiedlichem Terrain.

Der Dow Jones Industrial, der im Handelsverlauf bei 52'655,66 Punkten noch ein neues Rekordhoch erreicht hatte, legte schlussendlich nur noch leicht um 0,14 Prozent auf 51'920,93 Punkte zu.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss unterdessen 0,46 Prozent tiefer bei 25'358,60 Zählern.

Die Wall Street konnte die Erleichterungsrally im Technologiesektor am Donnerstag nicht komplett verteidigen. Etwas Rückenwind kam von Micron Technology und beruhigenden Inflationsdaten.

Der Speicherchiphersteller Micron Technology hauchte der KI-getriebenen Rally am Aktienmarkt neues Leben ein. Das Unternehmen hat die Markterwartungen bei praktisch allen wichtigen Finanzkennziffern klar übertroffen und den Ausblick mit einer beeindruckenden Prognose angehoben - die Aktien haussieren.

Marktakteure werteten den Zahlenausweis als Vertrauensbeweis für das Geschäft mit Künstlicher Intelligenz. Die Geschäftszahlen "haben die Hoffnungen auf KI-getriebenes Wachstum neu entfacht und dazu beigetragen, die Angst vor einer möglichen Blase zu zerstreuen", urteilt Marktstratege Henry Allen von der Deutschen Bank.

Ein weiterer den Markt stützender Faktor kam vom Ölpreis. Denn die Erdölpreise fielen zeitweise mit Fortschritten bei den Friedensverhandlungen und der offenbar sicheren Passage von Tankern durch die Strasse von Hormus. Die Preise bewegten sich wieder auf dem Niveau, auf dem sie vor Ausbruch des Iran-Krieges gelegen hatten.

ASIEN

Die Börsen in Asien sacken am letzten Handelstag der Woche kräftig ab.

In Tokio verliert der Nikkei 225 zeitweise massive 4,74 Prozent auf 68'950,22 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland rutscht daneben der Shanghai Composite kräftige 2,14 Prozent auf 4'032,30 Zähler ab.

In Hongkong fällt der Hang Seng 1,87 Prozent auf 22'644,49 Indexpunkte.

Die asiatischen Aktienmärkte verzeichnen am Freitag deutliche Kursverluste, allen voran in Südkorea und Japan, da Investoren nach der jüngsten Technologie-Rallye Gewinne mitnahmen. Auslöser für die Sorgen am Markt war der US-Tech-Riese Apple, der durch Preiserhöhungen bei Macs und iPads versuchte, die steigenden Chip- und Speicherkosten abzufedern, was am Markt neue Bedenken hinsichtlich der Rentabilität und der hohen Bewertungen im Bereich der künstlichen Intelligenz schürte. Diese Schwäche in Asien folgte auf verhaltene Vorgaben von der Wall Street, wo Techwerte - die eigentlich von den optimistischen Quartalszahlen des Halbleiterherstellers Micron Technology angetrieben worden waren - nicht halten konnte, nachdem die Apple-Aktie um mehr als sechs Prozent eingebrochen war. Im Zuge dessen gaben auch die US-Aktien-Futures spürbar nach, da Anleger zum Quartalsende hin vermehrt ihr Engagement in Technologieaktien reduzierten.

Auch in Tokio trübte sich die Stimmung weiter ein, nachdem ein Medienbericht über eine mögliche Verschiebung des Börsengangs von OpenAI für zusätzliche Verkaufsbereitschaft sorgte. Die Nachricht belastete insbesondere die Aktien des Technologieinvestors SoftBank, der stark auf das KI-Unternehmen setzt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires