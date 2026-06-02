EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information



02.06.2026 / 11:18 CET/CEST

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Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052

Share buyback – 2nd Interim Reporting In the time period from 22 May 2026 until and including 01 June 2026, a number of 292,552 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 13 May 2026, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 15 May 2025. Date

Aggregated volume in shares Weighted average price (€) 22.05.2026 60,000 470.4056 25.05.2026 50,000 474.8778 26.05.2026 27,552 474.5787 27.05.2026 35,000 470.9409 28.05.2026 50,000 460.1374 29.05.2026 30,000 454.9092 01.06.2026 40,000 447.1623 The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 14 May 2026 until and including 01 June 2026 amounts to 763,544 shares. The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra). The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com). Munich, 02 June 2026 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München The Board of Management

02.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.

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