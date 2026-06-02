Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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02.06.2026 11:18:53
EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information
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EQS Post-admission Duties announcement: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
/ Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
In the time period from 22 May 2026 until and including 01 June 2026, a number of 292,552 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 13 May 2026, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 15 May 2025.
The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 14 May 2026 until and including 01 June 2026 amounts to 763,544 shares.
The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).
The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com).
Munich, 02 June 2026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
The Board of Management
02.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstrasse 107
|80802 München
|Germany
|Internet:
|www.munichre.com
|End of News
|EQS News Service
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2337988 02.06.2026 CET/CEST
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