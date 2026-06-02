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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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02.06.2026 11:18:53

EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
407.08 CHF -0.43%
Kaufen Verkaufen

EQS Post-admission Duties announcement: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München / Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information

02.06.2026 / 11:18 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

 

Disclosure according to Art. 5(1) lit. b) and (3) of Regulation (EU) No 596/2014 in conjunction with Art. 2(2) and (3) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052
Share buyback – 2nd Interim Reporting

 

In the time period from 22 May 2026 until and including 01 June 2026, a number of 292,552 shares were bought back within the framework of the share buyback of Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (“Munich Re”); on 13 May 2026, the Company disclosed pursuant to Art. 5(1) lit. a) of Regulation (EU) No 596/2014 and Art. 2(1) of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 the begin of the share buyback on 15 May 2025.

 

Date
 		 Aggregated volume in shares Weighted average price (€)
22.05.2026 60,000 470.4056
25.05.2026 50,000 474.8778
26.05.2026 27,552 474.5787
27.05.2026 35,000 470.9409
28.05.2026 50,000 460.1374
29.05.2026 30,000 454.9092
01.06.2026 40,000 447.1623

 

The total number of shares which have been bought back within the framework of the share buyback in the time period from 14 May 2026 until and including 01 June 2026 amounts to 763,544 shares.

 

The purchase of the shares of Munich Re is carried out by a bank that has been commissioned by Munich Re; the shares are repurchased exclusively on the electronic trading platform of the Frankfurt Stock Exchange (Xetra).

 

The transactions in a detailed form are published on the website of Munich Re (www.munichre.com).

 

Munich, 02 June 2026

 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

 

The Board of Management


02.06.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
Königinstrasse 107
80802 München
Germany
Internet: www.munichre.com

 
End of News EQS News Service

2337988  02.06.2026 CET/CEST

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