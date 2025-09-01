Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’180 -0.1%  SPI 16’892 -0.1%  Dow 45’545 -0.2%  DAX 23’994 0.4%  Euro 0.9380 0.3%  EStoxx50 5’360 0.2%  Gold 3’470 0.6%  Bitcoin 87’250 0.7%  Dollar 0.8009 0.1%  Öl 68.3 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Rheinmetall-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
Experten sehen bei Swiss Re-Aktie Potenzial
Rohstoffe im August 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Ausblick Partners Group: Das erwarten Analysten für das erste Halbjahr
Burkhalter-Aktie dennoch tiefrot: Burkhalter wächst im ersten Halbjahr weiter
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2025 13:55:03

EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Deutsche Bank
28.03 CHF 0.25%
Kaufen Verkaufen

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Deutsche Bank AG / Aktienrückkauf - Wochenreport
Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

01.09.2025 / 13:55 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Erwerb eigener Aktien – 22. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 25. August 2025 bis einschliesslich 29. August 2025 wurden insgesamt Stück 1.769.808 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Deutsche Bank AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 28. März 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 1. April 2025 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:
Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Anzahl Aktien Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro)
25. August 2025 282.150 31,8303
26. August 2025 389.614 31,2143
27. August 2025 374.596 30,6107
28. August 2025 353.818 30,2594
29. August 2025 369.630 29,8447

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der Deutsche Bank AG veröffentlicht: https://investor-relations.db.com/share/share-buybacks/capital-distribution?language_id=3#zeige-inhalt-von-aktienrueckkaufprogramm-2025-1

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. April 2025 bis einschliesslich 29. August 2025 erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 26.098.419 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der Deutsche Bank AG erfolgt durch eine von der Deutsche Bank AG beauftragte Wertpapierhandelsbank ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

01.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt a. M.
Deutschland
Internet: www.db.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2191402  01.09.2025 CET/CEST