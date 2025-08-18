Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’050 -0.2%  SPI 16’745 -0.1%  Dow 44’946 0.1%  DAX 24’270 -0.4%  Euro 0.9425 -0.2%  EStoxx50 5’417 -0.6%  Gold 3’349 0.4%  Bitcoin 93’025 -1.8%  Dollar 0.8069 0.1%  Öl 66.1 -0.1% 
18.08.2025 12:08:04

EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2025 – 12. Zwischenmeldung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

18.08.2025 / 12:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025 – 12. Zwischenmeldung

 

Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

 

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 27. Mai 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 bekannt.

 

In der Zeit vom 11. August 2025 bis zum 15. August 2025 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 insgesamt 1.018.301 Aktien erworben.

 

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2025

Datum Aggregiertes Volumen
(Anzahl der Aktien)		 Gewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz
11. August 2025 98.500 100,3118 Xetra
11. August 2025 75.700 100,3073 CBOE Europe (CEUX)
11. August 2025 13.000 100,3321 Turquoise Europe (TQEX)
11. August 2025 12.500 100,3361 Aquis Europe (AQEU)
12. August 2025 100.510 98,9185 Xetra
12. August 2025 77.200 98,9252 CBOE Europe (CEUX)
12. August 2025 13.200 98,9428 Turquoise Europe (TQEX)
12. August 2025 12.900 98,9357 Aquis Europe (AQEU)
13. August 2025 103.277 100,0258 Xetra
13. August 2025 79.700 100,0217 CBOE Europe (CEUX)
13. August 2025 13.600 99,9790 Turquoise Europe (TQEX)
13. August 2025 13.200 99,9861 Aquis Europe (AQEU)
14. August 2025 105.100 101,2479 Xetra
14. August 2025 80.700 101,2493 CBOE Europe (CEUX)
14. August 2025 13.800 101,2646 Turquoise Europe (TQEX)
14. August 2025 13.300 101,2626 Aquis Europe (AQEU)
15. August 2025 107.000 102,6023 Xetra
15. August 2025 67.000 102,6172 CBOE Europe (CEUX)
15. August 2025 9.083 102,6189 Turquoise Europe (TQEX)
15. August 2025 9.031 102,6267 Aquis Europe (AQEU)

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 28. Mai 2025 bis einschliesslich 15. August 2025 erworben wurden, beträgt 4.510.438 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.

 


18.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstrasse 1 - 9
22529 Hamburg
Deutschland
Internet: www.Beiersdorf.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2185214  18.08.2025 CET/CEST

15.08.25 Beiersdorf Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
11.08.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
11.08.25 Beiersdorf Buy Jefferies & Company Inc.
08.08.25 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
