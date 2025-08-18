|Kurse + Charts + Realtime
18.08.2025 12:08:04
EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft
/ Aktienrückkaufprogramm 2025 – 12. Zwischenmeldung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025 – 12. Zwischenmeldung
Bekanntmachung gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 27. Mai 2025 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 bekannt.
In der Zeit vom 11. August 2025 bis zum 15. August 2025 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 insgesamt 1.018.301 Aktien erworben.
Die Aktien wurden wie folgt erworben:
Aktienrückkaufprogramm 2025
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf
Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 28. Mai 2025 bis einschliesslich 15. August 2025 erworben wurden, beträgt 4.510.438 Stück.
Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.
18.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Beiersdorf Aktiengesellschaft
|Beiersdorfstrasse 1 - 9
|22529 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.Beiersdorf.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2185214 18.08.2025 CET/CEST
Nachrichten zu Beiersdorf AG
Analysen zu Beiersdorf AG
|15.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
